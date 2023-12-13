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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 16 kilogram esrar, 3 bin 526 sentetik ecza, 425 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 154 tabanca fişeği ve 24 bin 125 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adresler ve bazı araçlardaki aramalarda, 16 kilogram esrar, 3 bin 526 sentetik ecza, 425 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 154 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 125 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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