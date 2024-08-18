Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kapaklı, Ergene, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 25 gram eroin, 15 gram esrar, 25 gram metamfetamin ve 270 sentetik ecza ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kapaklı, Ergene, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 25 gram eroin, 15 gram esrar, 25 gram metamfetamin ve 270 sentetik ecza ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.