Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şarköy, Ergene, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu, 224 sentetik ecza hap, 124 gram esrar, 19 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 975 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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