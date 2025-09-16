Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyip 14 şüpheliyi yakaladı.

Bu adreslerde, 1 kilo 330 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 633 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 945 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.