Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu, 281 sentetik ecza hap ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Hayrabolu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu, 281 sentetik ecza hap ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.