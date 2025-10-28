Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyip 12 şüpheliyi yakaladı.
Bu adreslerde, 1 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 121 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 820 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel