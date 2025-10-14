Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyip 12 şüpheliyi yakaladı.

Bu adreslerde, 1 kilo 416 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 310 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 190 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.