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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın yönettiği operasyonda yaklaşık 200 polis, Hıdırağa Mahallesi'nde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 14 tabanca mermisi ile 51 tüfek mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Hisarcık Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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