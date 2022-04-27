Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde ve bazı araçlardaki aramalarda 100 gram eroin, 537 gram esrar, 124 gram Hint keneviri ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, F.M, M.Y, M.C.K, U.K, K.Y, E.T, E.Ç, B.P, F.M. ve U.T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

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