Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı - Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda iki ilçede belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 184 gram esrar, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.G, E.Ö, E.E, A.U, A.T, M.M, Ö.K, A.Ö, R.Ö. ve S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel