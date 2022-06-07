Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki ilçede belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 184 gram esrar, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G, E.Ö, E.E, A.U, A.T, M.M, Ö.K, A.Ö, R.Ö. ve S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.