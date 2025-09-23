Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve paraya el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Adnan Menderes Mahallesi'nde bazı şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 125 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel