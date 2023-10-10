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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da polis tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın üzerinde 813 gram skunk ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.