Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
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Tekirdağ'da polis tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın üzerinde 813 gram skunk ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Tekirdağ'da 813 gram skunk ve 15 gram metamfetaminle yakalanan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa TOKİ Uygulama Noktası'nda durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan E.A. isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda; 813 gram skunk ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.
E.A. isimli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak, şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel