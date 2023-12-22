Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.K'yı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde 78 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendiklerini T.K'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.