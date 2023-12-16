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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

16 Aralık 2023 10:44 Güncelleme: 10:46 Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.