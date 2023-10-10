Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, otomobilde yapılan aramada 813 gram skunk ve 15 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Aynı gün Çorlu ilçesinde ise ruhsatsız silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.