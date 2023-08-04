Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satışı yapan bir şüpheli evinde yakalandı. Yapılan aramada metamfetamin, esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamında ekipler, Atatürk Mahallesinde yaşayan M.H'nin evinde arama yaptı.
Evde yapılan aramada 77 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel