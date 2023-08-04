Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satışı yapan bir şüpheli evinde yakalandı. Yapılan aramada metamfetamin, esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.