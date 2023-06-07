Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bulunun bir eve baskın yaptı.

Evde yapılan aramada 84 gram bonzai, 22 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Kapaklı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title