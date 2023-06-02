Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde S.K'nın evine baskın yaptı ve 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan S.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde S.K'nın evine baskın yaptı.
Evde yapılan aramada 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel