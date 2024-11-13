Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Skunk Bitkisi Yetiştiren B.E.E. Gözaltına Alındı

TEKİRDAĞ'da evine kurduğu düzenekle skunk bitkisi yetiştiren B.E.E., operasyonla gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen B.E.E'nin evinde arama yaptı. Aramada 60 kök skunk bitkisi, 9 bin 374 gram skunk, 2 gram skunk tohumu, 1 klima, 2 fan, 14 aydınlatma lambası, 10 litre bitki besleyici gübre, 5 seyyar kablosu, 5 havalandırma borusu, 8 bağlantı kablosu, 72 plastik saksı, 1 filizlendirme kutusu, 1 vantilatör, 1 dijital termometre, 1 Ph ölçer, 5 sigorta ve 4 priz ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.E.E. hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,