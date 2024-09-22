Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evde yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirilirken, evde bulunan iki şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler belirlenen evde yapılan aramada, 50 gram metamfetamin ele geçirdi.
Evde bulunan İ.İ. ve Ö.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı.