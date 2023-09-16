Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene, Marmaraereğlisi, Malkara ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 275 gram esrar, 820 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 gram eroin ve diğer uyuşturucu malzemeleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Ergene, Marmaraereğlisi, Malkara ve Çerkezköy ilçelerinden jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ergene ilçesinde C.G.'nin arsasına kenevir ektiğini tespit etmesi üzerine bölgede çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede bakımı ve sulaması yapılmış 5 adet kök Hint keneviri bularak imha çalışması başlattı. C.G isimli şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda da 275 gram esrar maddesi gele geçirildi. Şüpheli C.G Jandarma tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Jandarma ekipelerince Marmaraereğlisi, Sultanköy mahallesinde yol emniyet ve kontrolü esnasında şüpheli bir aracı durdurdu. Uygulama durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 820 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.A ve araç içerisinde bulunan Y.S., C.H. ve İ.D. gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çerkezköy ilçesinde ise yol devriyesinde esnasında S.T., F.K. ve T.D.'nin üzerinden 10 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Çerkezköy'de başka bir çalışmada da 2 gram eroin ele geçirilen Ö.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Malkara ilçesinde de A.A.'nın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Aramalarda, 220 gram kubar esrar, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kenevir, 0.1 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu aparatı ve kuru sıkı tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili işlem başlatılarak şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ