Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai, Esrar, Metamfetamin ve Kenevir Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ve Şarköy ilçelerinde yapılan operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin ve kenevir ele geçirildi. Çorlu'da bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları bulundu. Şarköy'de ise bir şahsın evinde kenevir bitkisi ele geçirildi.