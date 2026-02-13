Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma yaptı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramada, uyuşturucu emdirilmiş 27 bin peçete, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.