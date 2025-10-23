Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen B.M. adlı şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4 cep telefonu, sentetik uyuşturucu ve 4 bin lira ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası B.M'nin evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 4 cep telefonu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel