Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen B.M. adlı şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4 cep telefonu, sentetik uyuşturucu ve 4 bin lira ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası B.M'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 4 cep telefonu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
