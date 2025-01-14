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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama
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Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 90 şüpheliden 9'u tutuklandı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalarda çeşitli uyuşturucular ve 25 bin 820 lira ele geçirdi.

Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleşen narkotik uygulamalarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 662 uyuşturucu hap, 308 gram sentetik uyuşturucu, 141 gram esrar, ev tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 820 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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