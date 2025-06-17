Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 bin 487 sentetik ecza hap, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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