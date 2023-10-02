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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 420 sentetik ecza, 55 gram esrar, 28 gram eroin ve 6 bin 850 lira ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.