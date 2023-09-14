Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 87 Polis Görev Alıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 87 polis ile uyuşturucuya şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 400 gram bonzai ve 1 fişek esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 87 polis ile uyuşturucuya şafak operasyonu düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 13 adreste 14 şahsın yakalanmasına yönelik toplam 87 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 400 gram bonzai, 1 fişek esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlemler yapıldı. - TEKİRDAĞ