Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan çalışmada, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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