Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde polis, uyuşturucuyla bağlantılı 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel