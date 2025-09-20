Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde polis, uyuşturucuyla bağlantılı 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
