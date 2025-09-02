Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucu ile yakalanan 8 kişi gözaltına alındı. Çorlu, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen kişilerin üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel