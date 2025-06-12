Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'daki polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Malkara ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel