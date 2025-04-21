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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

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Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu ile yakalanan 8 kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde durdurulan şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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