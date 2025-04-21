Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu ile yakalanan 8 kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde durdurulan şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel