Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polis ekipleri, uyuşturucu ile bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel