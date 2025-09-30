Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. İl genelinde 62 mahallede yapılan 307 uygulamada

1 kilo 825 gram çeşitli uyuşturucu madde, 55 bin 203 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 219 lira ele geçirildi. Uygulamada, 19 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı, 132 kişiyle 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -