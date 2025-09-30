Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. 1 kilo 825 gram uyuşturucu madde ve 55 bin 203 uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. İl genelinde 62 mahallede yapılan 307 uygulamada

1 kilo 825 gram çeşitli uyuşturucu madde, 55 bin 203 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 219 lira ele geçirildi. Uygulamada, 19 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı, 132 kişiyle 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
