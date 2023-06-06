Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yeşil reçeteye tabi 10 bin 452 hap, 38,5 gram skunk, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 76 mermi ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, yeşil reçeteye tabi 10 bin 452 hap, 38,5 gram skunk, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 185 bin 450 TL, 100 ABD doları, içinde uyuşturucu alışverişine dair notlar bulunan ajanda, 2 para sayma makinesi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 76 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı, 23 kullanıcı hakkında işlem yapıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.