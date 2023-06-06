Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yeşil reçeteye tabi 10 bin 452 hap, 38,5 gram skunk, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 185 bin 450 lira ve 100 dolar, 2 para sayma makinesi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 76 fişek ele geçirildi.