Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 adrese yapılan operasyonda, 174 gram esrar, 38 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram eroin, 50 kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 10 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 490 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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