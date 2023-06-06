Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yeşil reçeteye tabi 10 bin 452 hap, 38,5 gram skunk, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 76 fişek ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçildi, yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 10 bin 452 hap, 38,5 gram skunk, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 185 bin 450 TL, 100 ABD doları, içinde uyuşturucu alışverişine dair notlar bulunan ajanda, 2 para sayma makinesi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 76 fişek ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, 23 kullanıcı hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.