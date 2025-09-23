Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
