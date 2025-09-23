Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel