Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ilçelerde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği kişileri durdurdu ve aramalarda uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman

