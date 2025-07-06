Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polisin düzenlediği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şarköy ve Çorlu ilçelerinde durdurulan şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel