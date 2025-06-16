Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

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Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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