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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'da polis denetimleri sırasında 7 şüpheli uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu çıktığı bildirildi.

Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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