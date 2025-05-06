Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polis denetimleri sırasında 7 şüpheli uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu çıktığı bildirildi.
Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel