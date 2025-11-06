Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli görülen kişilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
title
