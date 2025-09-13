Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, durumundan şüphelenilen 7 kişi uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Karadeniz'in fındığını bambaşka coğrafyada yetiştirdi: Kimse inanmıyor

Karadeniz'in fındığını bambaşka coğrafyada yetiştirdi: Kimse inanmıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum

Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.