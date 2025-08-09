Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde şüpheli durumdaki kişiler üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
