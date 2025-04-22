Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde, polis tarafından durdurulan 7 şüpheli uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel