Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, şüpheli görülen 7 kişi uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kontroller gerçekleştirdi.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel