Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, şüpheli görülen 7 kişi uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kontroller gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
