Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polis, yaptığı denetimlerde uyuşturucu madde ile yakaladıkları 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yapılan kontrollerde, şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
